بسام راضي: اليابان أرسلت بعثة لمصر للاطلاع على التجربة الاقتصادية أثناء حكم محمد علي

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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة مصر في قمة العشرين، تأتي في إطار ترأس مصر للاتحاد الإفريقي، خلاف دورها الإقليمي في الشرق الأوسط.



وتابع "راضي"، خلال حواره مع مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن أول لقاء للرئيس عبد الفتاح السيسي عند وصوله لطوكيو للمشاركة في قمة الـ20، كان برئيس الوزراء الياباني، لافتَا إلى أن العلاقات بين البلدين قديمة وعريقة، فاليابان أرسلت بعثة لمصر للاطلاع على التجربة الاقتصادية أثناء حكم محمد علي، وفي العصر الحديث هناك مشاريع كبيرة لليابان مصر منها: "المشاركة في توسعة قناة السويس، والمساهمة في بناء المتحف المصري الكبير".



وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تعتمد على الاحترام والمصلحة المتبادلة، لافتَا إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الياباني، شمل التباحث حول التعاون المصري في مجال التعليم.



ولفت إلى أن هناك إشادة دولية بما حققته مصر من تمكين للمرأة خلال السنوات الأخيرة، وهذا واضح من تحديد مصر 25% من البرلمان للمرأة، لافتَا إلى أن الرئيس السيسي شارك في جلسة في قمة العشرين، وشملت كلمته ما حققته مصر من تمكين للمرأة، واحتياج القارة السمراء للتنمية والدمج الاقتصادي.

