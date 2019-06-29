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شاهد.. هاني عادل يستغنى عن لحيته: "وش كان وحشني" (صورة)

السبت 29/يونيو/2019 - 08:45 م
شاهد.. هاني عادل يستغنى عن لحيته: وش كان وحشني (صورة)
هاني عادل
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الفجر الفني
 
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شارك الفنان هاني عادل، جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة له بدون "دقنه"، الذي تعودع عليها الجمهور.

ونشر هاني عادل صورة له بعد حلاقة لحيته، وعلق عليها كاتبا: "وشي كان واحشني".

يذكر أن آخر أعمال هاني عادل كان مسلسل "السهام المارقة" بجزئه الثاني، الذي عُرض في رمضان 2019 عبر شاشة "النهار".

وشارك في بطولة "السهام المارقة" كل من شريف سلامة وشيري عادل وهاني عادل ووليد فواز وعدد من الفنانين العرب منهم التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموند أبو عبود والسعودي هشام فقيه والعراقي كامل إبراهيم، وهو من إنتاج محمد حفظي، معز مسعود، وإخراج محمود كامل.

شاهد.. هاني عادل يستغنى عن لحيته: "وش كان وحشني" (صورة)
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