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"الجوازات": شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد جواز السفر

السبت 29/يونيو/2019 - 07:42 م
الجوازات: شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد جواز السفر
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الفجر السعودي
 
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أكدت المديرية العامة للجوازات، إنه هناك شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد جواز السفر.

وتابعت ، وهذان الشرطان هما تسجيل الخصائص الحيوية والهوية الوطنية.

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المزيد عن: شروط جواز السفر تجديد الجوازات
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