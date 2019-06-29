"الجوازات": شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد جواز السفر
السبت 29/يونيو/2019 - 07:42 م
الفجر السعودي
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أكدت المديرية العامة للجوازات، إنه هناك شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد جواز السفر.
وتابعت ، وهذان الشرطان هما تسجيل الخصائص الحيوية والهوية الوطنية.
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