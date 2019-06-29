علاء عابد: أكذوبة الربيع العربي لم تظهر إلا من خلال ثورة 30 يونيو

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، مؤكدا أن هذه الثورة العظيمة والخالدة غير المسبوقة فى التاريخ تؤكد للعالم أجمع أن هناك علاقة أبدية وخاصة بين القوات المسلحة الباسلة والشعب المصري العظيم فهما كيان واحد ولا يمكن لأحد أن يفرق بينها أبدا وعلى مر التاريخ دائما تنتصر القوات المسلحة المصرية الباسلة لإرادة شعبها العظيم.





وقال "عابد"، إن مصر كانت معرضة لحجم كبير من الأخطار التى كانت تفوق كل تصورات مصر والمنطقة بأسرها وأن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تمتلك قدرات كبيرة من الأموال والأسلحة، مؤكدا أن الواقع أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان لديه رؤية ثاقبة عندما حذر العالم كله مرارا وتكرارا من خطورة الإرهاب والإرهابيين على الأمن والسلم الدوليين.



