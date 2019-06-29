البيتكوين يكسر حاجز الـ 12 ألف دولار
السبت 29/يونيو/2019 - 07:31 م
وكالات
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ارتفاع سعر العملة الرقمية "البيتكوين" بنسبة 13% ليباع بأكثر من 12 ألف دولار للوحدة الواحدة، رافعاً معه الأسهم المرتبطة بالبيتكوين خلال التعاملات.
وذكرت وكالة بلومبرج إلى أن سبب صعود عملة البيتكوين مؤخرا مرتبط بإعلان شبكة التواصل الاجتماعي العالمية "فيسبوك" اعتزامها إطلاق عملة رقمية جديدة باسم "ليبرا" باستخدام تكنولوجيا قاعدة البيانات التسلسلية المشفرة المستخدمة في العملات الرقمية الأخرى.
ومن بين أسهم الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية سهم شركة "جراي سكيل بيتكوين تراست" والذي ارتفع بنسبة 12% تقريبا، وسهم "ريوت بيتكوين" وسهم "ماراثون بيتنت جروب" وارتفع كل منهما بأكثر من 6%. كما ارتفع سهم شركة "دي.بي.دبليو هولدنج" بأكثر من 41%.
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