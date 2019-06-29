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نصائح لمواجهة مخاطر اشتعال النيران بالسيارة

السبت 29/يونيو/2019 - 06:10 م
نصائح لمواجهة مخاطر اشتعال النيران بالسيارة
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أوصت الرابطة الألمانية لشركات مكافحة الحريق قائد السيارة بالحفاظ على الهدوء والقيام بالإجراءات الصحيحة لإطفاء الحريق.

وأوضحت الرابطة أنه لا داع للذعر أثناء القيادة من دخول النار المشتعلة في حيز المحرك إلى المقصورة الداخلية؛ حيث يستغرق هذا الأمر بضعة دقائق. وفي هذه الأثناء يتعين على قائد السيارة الانعطاف يمينا وتشغيل أضواء التحذير، ثم إيقاف المحرك والخروج من السيارة بعناية مع الانتباه لحركة المرور.

وفي الخطوة التالية، يحاول قائد السيارة إطفاء الحريق بواسطة مطفأة الحريق، وذلك برفع غطاء حيز المحرك قليلا للحيلولة دون زيادة اشتعال النار بدخول المزيد من الأكسجين، مع الانتباه إلى أن غطاء حيز المحرك قد يكون ساخنا جدا؛ لذا يجب رفعه بقطعة قماشية أو قفازات. وبعد ذلك، يتم توجيه عدة دفعات من مطفأة الحريق إلى مصدر الحريق.

وتوصي الرابطة بالحفاظ على مسافة أمان بمقدار واحد متر على الأقل عن السيارة في حال احتراق السيارة من الخارج.

وبشكل عام، ينصح الخبراء بالحرص على اصطحاب مطفأة الحريق بشكل دائم، وأن تكون في موضع يسهل الوصول إليه، بوضعها على سبيل المثال أسفل مقعد قائد السيارة أو في صندوق الأمتعة، مع مراعاة أن تحتوي المطفأة على 2 كجم أو 2 لتر من مادة إطفاء الحريق.
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