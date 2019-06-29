التشكيل الرسمي لموقعة غانا والكاميرون

أعلن الهولندي كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون تشكيل فريقه لمواجهة غانا في المباراة التي ستقام بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لبطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

وجاء تشكيل الكاميرون الآتي:-

حراسة المرمى: اندريه اونانا.

الدفاع: فاي، كانا بييك، ميشيل نجاديو، توماس بونج.

الوسط: كريستيان باسوجوج، اندريه انجويسا، جورج ماندجيك، امبرويس اويونجو.

الهجوم: كارل توكو، كلينتون نجي

وضم تشكيل غانا كلا من :-

ريتشارد أفوري - أندي يايادوم - بابا رحمان - جوناثان مينساه - نوحو قاسم - مبارك واكوسو - توماس بارتي - أندريه أيو - جوردان أيو - كريستيان أتسو - كوادوا أساموا.