الجمباز يختتم مسابقاته ببطولة الجمهورية وسط حضور أكثر من 3 الالف متفرج
السبت 29/يونيو/2019 - 05:51 م
الفجر الرياضي
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اختتم مجلس إدارة إتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب امين مسابقات وبطولات العام الرياضى 2018 / 2019 أمس بطولة الجمهورية للجمباز العام والجمباز للجميع بصالة نادى الإتحاد السكندرى بالشاطبى وسط حضور جماهيرى مكثف تخطى حاجز الثلاثة الألف مشجع ما بين أولياء أمور اللاعبين ومحبى اللعبة ، شارك فى البطولة نحو 1200 لاعب ولاعبة من مختلف مدن ومحافظات مصر بالوجهين البحرى والقبلى ، فضلا عن حضور عدد من رؤساء الأندية التى شاركت فى هذا الحدث الكبير ، وفى مقدمتهم أعضاء مجلس إدارة الإتحاد السكندرى على رأسهم محمد .مصلحى رئيس مجلس ادارة النادى .
قال الدكتور إيهاب أمين رئيس الإتحاد المصرى للجمباز إن البطولة كانت بمثابة تظاهرة رياضية رائعة وعرس رياضى كبير ، تجمع فيها عدد من أبناء اللعبة من مختلف المحافظات والمدن المصرية تحت لواء الاتحاد المصرى للجمباز ، على صالة الاتحاد السكندرى .
وقد أشار إلى أن الجهود التى بذلها ويبذلها الانحاد فى نشر اللعبة وزيادة قاعدة الممارسين أتت بثمارها فى هذا المحفل الرياضى الكبير ، مضيفا أن مجلس الإدارة يواصل جهوده لان تكون رياضة الجمباز من الألعاب التى يشار اليها بالبنان خلال الفترات المقبلة ، مشيدا بالدور الكبير الذى لعبه محمد مصلحى رئيس نادى الإتحاد فى نجاح هذه البطولة ، موجها الشكر له ولاعضاء مجلس إدارة ناديه بالكامل على حسن الإستقبال والإستضافة والتنظيم
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