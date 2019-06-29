نشاط مكثف للرئيس السيسي في اليوم الختامي لقمة العشرين (فيديو)

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ثالث أيام زيارته لمدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في القمة الـ14 لمجموعة العشرين، نشاطه بحضور ملتقى الرؤساء حول تمكين المرأة.





وشارك "السيسي"، في جلسة العمل الثالثة بعنوان "معالجة عدم المساواة".





وعلى هامش مشاركته، في فعاليات اليوم الثالث لقمة مجموعة العشرين، التقى "السيسي"، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتطرقا إلى بحث أوجه التعاون المشترك واستمرار التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.





واستقبل الرئيس، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد السعودي، وتناولا وجهات النظر حول أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية.





وعكست المناقشات التفاهم المتبادل، حول التعامل مع تلك الملفات.





وكما التقى "السيسي"، الرئيس الأرجنتيني، وشهد اللقاء، تباحث حول تعزيز التعاون في مختلف المجالات.





ورحب الرئيسان باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتجمع الميركوسور والذي يضم في عضويته الأرجنتين.





والتقى الرئيس بسكرتير عام الأمم المتحدة، وأكد دعمه لجهودها، الهادفة لصون السلم والأمن الدوليين.



