ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير الدفاع النيوزيلندي يتوجه إلى الصين في زيارة تستغرق أربعة أيام

السبت 29/يونيو/2019 - 04:20 م
وزير الدفاع النيوزيلندي يتوجه إلى الصين في زيارة تستغرق أربعة أيام
Advertisements
طباعة
ترجمة - منة الشريف
 
Advertisements
سيتوجه وزير الدفاع النيوزيلندي رون مارك إلى الصين يوم الأحد في زيارة تستغرق أربعة أيام للعاصمة الصينية بكين ومدينة شيان بوسط الصين.

و تعتبر هذه هي الرحلة الأولى لمارك إلى الصين، والتي تهدف إلى البناء على علاقة نيوزيلندا الدفاعية الإيجابية مع البلاد.

حيث ذكر بيان حكومي اليوم السبت أن الوزير سيلتقي في بكين بنظيره الصيني الجنرال وي فنغ ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية شو تشيانغ.

وقال مارك "الصين شريك استراتيجي لنيوزيلندا. هذه الزيارة فرصة للدخول في مناقشة حول المسائل ذات الاهتمام المشترك مثل الآثار الأمنية لتغير المناخ وحفظ السلام والأنشطة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث." شريكا هاما في هذه الجهود وهذه هي المجالات التي ترغب نيوزيلندا في مزيد من التعاون.

و أضاف "زيارتي هي فرصة لمراجعة التطورات التي طرأت على علاقتنا الدفاعية والتي تضمنت في العام الماضي توقيع اتفاقية لوجيستية جديدة بين البلدين والمشاركة متعددة الأطراف من خلال الاجتماع الإضافي لوزير دفاع الآسيان وفي حوار شانجريلا.

وقال الوزير "أريد أيضا أن أغتنم هذه الفرصة ليس فقط للبناء على علاقتنا ولكن لبناء فهمنا للصين، وهذا يسير جنبا إلى جنب مع تعزيز علاقتنا".
Advertisements
المزيد عن: وزير الدفاع النيوزيلندي رون مارك نيوزيلاندا الصين
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
موريتانيا
-
x
16:30
-
أنجولا
الكاميرون
-
x
19:00
-
غانا
بنين
-
x
22:00
-
غينيا بيساو
بطولة كوبا أمريكا 2019
كولومبيا
0
x
انتهت
0
تشيلي
أوروجواي
-
x
21:00
-
بيرو