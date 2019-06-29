وزير الدفاع النيوزيلندي يتوجه إلى الصين في زيارة تستغرق أربعة أيام

Advertisements

سيتوجه وزير الدفاع النيوزيلندي رون مارك إلى الصين يوم الأحد في زيارة تستغرق أربعة أيام للعاصمة الصينية بكين ومدينة شيان بوسط الصين.



و تعتبر هذه هي الرحلة الأولى لمارك إلى الصين، والتي تهدف إلى البناء على علاقة نيوزيلندا الدفاعية الإيجابية مع البلاد.



حيث ذكر بيان حكومي اليوم السبت أن الوزير سيلتقي في بكين بنظيره الصيني الجنرال وي فنغ ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية شو تشيانغ.



وقال مارك "الصين شريك استراتيجي لنيوزيلندا. هذه الزيارة فرصة للدخول في مناقشة حول المسائل ذات الاهتمام المشترك مثل الآثار الأمنية لتغير المناخ وحفظ السلام والأنشطة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث." شريكا هاما في هذه الجهود وهذه هي المجالات التي ترغب نيوزيلندا في مزيد من التعاون.



و أضاف "زيارتي هي فرصة لمراجعة التطورات التي طرأت على علاقتنا الدفاعية والتي تضمنت في العام الماضي توقيع اتفاقية لوجيستية جديدة بين البلدين والمشاركة متعددة الأطراف من خلال الاجتماع الإضافي لوزير دفاع الآسيان وفي حوار شانجريلا.



وقال الوزير "أريد أيضا أن أغتنم هذه الفرصة ليس فقط للبناء على علاقتنا ولكن لبناء فهمنا للصين، وهذا يسير جنبا إلى جنب مع تعزيز علاقتنا".

