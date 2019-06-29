خالد الصاوي ناعيًا محمد أبو الوفا: "الله يرحمك يا صاحب الأداء المتميز والموهبة الكبيرة"

نعى الفنان خالد الصاوي، الفنان محمد ابو الوفا، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل اثر تعرضه لوعكة صحية، ومن المقرر أن يقام عزاء الراحل في مسقط رأسه محافظة الفيوم.





ونشر الصاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للراحل، معلقا عليها: " الفنان القدير محمد أبو الوفا صاحب الأداء المتميز والموهبة الكبيرة حتى صار صاحب بصمة خاصة وإضافة في كل عمل إشترك فيه، نسألكم الدعاء والفاتحة".





وكان الفنان الراحل محمد ابو الوفا تعرض لوعكة صحية شديدة أدخل على إثرها إلى إحدى وحدات العناية المركزة بإحدى المستشفيات بمحافظة الفيوم، إلا أنه لقي حتفه صباح اليوم.