إيران تطالب أوروبا لحمايتها من العقوبات الامريكية

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قال التلفزيون الحكومي الايراني اليوم السبت ان الكرة في الملعب الاوروبي لحماية ايران من العقوبات الامريكية ومنعها من زيادة تقليص امتثالها لاتفاقها النووي مع القوى العالمية مع بقاء ايام على انذار طهران.



وقال مبعوث إيران إلى اجتماع بقية الدول الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 يوم الجمعة إن الدول الأوروبية لم تقدم سوى القليل في محادثات المرحلة الأخيرة لإقناع طهران بالتراجع عن خططها لخرق القيود المفروضة بموجب الاتفاق.



وتوقفت إيران عن الامتثال في 8 مايو لبعض الالتزامات في الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق في عام 2018 وإعادة فرض العقوبات. وقالت طهران إنها ستعلق التزامات أخرى بموجب الاتفاق بعد 60 يومًا.



وانتقدت إيران مرارًا التأخير في قيام الدول الأوروبية بإنشاء آلية تجارية تهدف إلى التحايل على العقوبات الاقتصادية الأمريكية.



وقال وزير الخارجية الإيراني إن إيران ستقاوم أي عقوبات أمريكية تمامًا مثل ثابرتها خلال الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات عندما شنت قوات الزعيم العراقي آنذاك صدام حسين هجمات كيماوية، بما في ذلك على بلدة إيرانية.



وكتب ظريف "لن ننسى أبدًا أن العالم الغربي أيد صدام حسين وأسلحته، ومجلس الأمن لم يدين إطلاقًا القتل بالغاز لشعبنا".



