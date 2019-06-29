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"التموين" تعتزم افتتاح 1500 فرع لمشروع جمعيتي.. ومواطنون: قربت علينا المشوار

السبت 29/يونيو/2019 - 02:39 م
التموين تعتزم افتتاح 1500 فرع لمشروع جمعيتي.. ومواطنون: قربت علينا المشوار
أرشيفية
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أحمد فشير
 
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أوضح أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعكف على افتتاح 1500 منفذ لمشروع جمعيتي بالمرحلة الثالثة، والتي ستنضم على الفور عقب الانتهاء من المعاينات لهذه الفروع والتأكد من أنها مطابقة للشروط، ووبعدها تقوم  الشركات التابعة بتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم  والدواجن المجمدة لفروع مشروع جمعيتى فى مختلف المحافظات.

وأضاف كمال خلال فيديو تسجيلي عن المشروع، أن الهدف من جمعيتي تكوين أكبر شبكة توزيع لمنافذ تجارة التجزئة، لافتًا إلى فرص التشغيل حيث يوفر كل مشروع 3 فرص عمل مباشرة و5 بطريقة غيرة مباشرة.

وتابع: " نستهدف الوصول إلى 6 آلاف منفذ، داخل الخدمة حاليًا نحو 4500 منفذ، ومن المستهدف افتتاح 1500 بالمرحلة الثالثة للوصول إلى 6000 منفذ".
 
وطرح الفيديو أراء المواطنين عن منافذ جمعيتي، وأشار مواطن إلى توافر السلع ومناسبة الأسعار، قائلاً: "كل حاجة متوفرة من زيت وسكر وصابون وشاي، وقربت علينا المشوار". 
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