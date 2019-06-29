منتخب مصر يودع "جنش" بصورة جماعية

حرص لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على وداع زميلهم محمود عبدالرحيم جنش حارس الفراعنة، عقب خروجه من معسكر الأمم الإفريقية.









ومن المقرر أن يتوحه جنش، إلى ألمانيا خلال الساعات القليلة المقبلة، للخضوع لجراحة عاجلة بوتر أكيلس.









وتعرض جنش، للإصابة بوتر أكيلس خلال تدريبات المنتخب أمس، استعدادا لمواجهة أوغندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية.