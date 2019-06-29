رياض محرز يتحدث عن نضج الجزائر وتكتيك "بلماضي"

أكد رياض محرز قائد المنتخب الجزائري ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي أن الفوز في أول مباراتين بكأس الأمم الإفريقية منح الفريق ثقة كبيرة مشيرًا إلى أن منتخب بلاده سيواجه منتخب تنزانيا بأريحية كبيرة.









وقال رياض محرز في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة بحضور مراسل الفجر الرياضي: "بلماضي أصر على الروح القتالية في المجموعة منذ قدومه ويعمل معنا على الجانب التكتيكي".









وأضاف رياض محرز: المنتخب نضج كثيرا وأصبح لدينا خليط جيد من اللاعبين يمكنهم الفوز بأمم إفريقيا.







