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إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق الغردقة رأس غارب

السبت 29/يونيو/2019 - 02:40 م
إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق الغردقة رأس غارب
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محمد طه
 
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أصيب 7 أشخاص، اليوم السبت، فى انقلاب سيارة، بطريق الغردقة - رأس غارب، تم نقلهم لمستشفي غارب الغردقة العام لتلقي العلاج، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

يذكر أن بلاغا ورد لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 60 طريق غارب - الغردقة، تم توجيه 5 سيارات إسعاف القريبة من موقع الحادث لمكان الحادث.

وتبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة مابين كدمات وسحجات، وتم نقلهم علي الفور لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج، فيما انتقلت قوة امنية لمعاينة موفع الحادث ومعرفة تفاصيل الحادث.

وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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