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هذا ما قاله "حساب المواطن" عن الدورة العشرين الـ20 من الدعم

السبت 29/يونيو/2019 - 01:30 م
هذا ما قاله حساب المواطن عن الدورة العشرين الـ20 من الدعم
حساب المواطن
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قال برنامج "حساب المواطن"، عبر حسابة بتويتر "صدرت نتائج الأهلية للدورة العشرين لشهر يوليو 2019، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط https://www.ca.gov.sa/.

وصدور نتائج الأهلية للدورة العشرين لشهر يوليو 2019؛ موضحاً، أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

وكان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، قد كشف مؤخرًا عن ارتفاع اجمالي قيمة دفعات البرنامج إلى 45 مليار ريال وذلك حتى الدفعة الـ 19 لشهر "يونيو" الجاري.

وأوضح القحطاني، عبر "انفوجراف" توعوي على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" تدرج قيمة دفعات البرنامج وفقاً لزيادة اعداد المستفيدين وقيمة الدعم المصروف.

وكانت الدفعة الأولىمن حساب المواطن قد بلغت 2 مليار ريال ثم ارتفعت تدريجياً لتصل إلى 2.5 مليار ريال في الدفعة الـ 11 لتظل ثابتة حتى الدفعة الـ 19 ليصل إجمالي إنفاق دعم البرنامج إلى 45 مليار ريال منذ انطلاقه.

ويشار إلى أن الاستفادة من حساب المواطن يتم وفق معايير محددة، منها، دخل الأسرة وعدد افرادها وغيرها من العوامل التي يتم تحديد قيمة الدعم على أساسها.
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