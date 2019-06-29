مدرب نيجيريا: لن تهزمنا المشاكل أمام مدغشقر

تحدث الألماني جيرونوت رور المدير الفني للمنتخب النيجيرى عن مواجهة فريقه أمام مدغشقر غدًا في الجولة الثالثة لمنتخبات المجموعة الثانية.

وقال رور: "علينا أن نتحمل ونقدم ما هو أفضل، فاللاعبين لديهم الرغبة والتصميم لذلك.. هدفنا الفوز بالمباراة، لكن دائماً في إطار احترام الفريق المنافس فمنتخب مدغشقر جيد وقوى لديه طاقم قوى من الفرنسيين سيكونون علي اتم استعداد لمواجهتنا.

وأضاف رور: "طريقة اللعب ستكون وفق دراسة نقاط القوة والضعف لفريق مدغشقر لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين ونحترم إمكانات المنافس ونتمنى أن تكون مباراة طبيعية، بحيث يفوز الفريق الذي يستحق الفوز وأن يكون اللقاء عبارة عن كرة قدم خالصة".

وتابع رور: "سنضع الخطة اليوم كان لدينا 5 تغييرات في آخر مباراتين وسنجرى تغييرات جديدة قد يكون لدينا بعض المشاكل ولكنها لن تهزمنا لأننا أقوى من الأزمات".