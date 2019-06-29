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شاهد.. القوات الجوية تحتفل بعيدها الـ49 (فيديو)

السبت 29/يونيو/2019 - 10:34 ص
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هدى عبدالرازق
 
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نشرت وزارة الدفاع عبر صفحتها الرسمية على "اليوتيوب"، مقطع فيديو يرصد احتفال قوات الدفاع الجوي بعيدها التاسع والأربعون، والذي يأتي ذكراه في الثلاثون من يونيو.

وفي إطار احتفال القوات الجوية بعيدها، أكد الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي، على حرص القيادة السياسية والعامة لقوات المسلحة على تطوير منظومة الدفاع الجوي بما يواكب أحدث نظم التسليح في العالم، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بقيادة قوات الدفاع الجوي.

وتوجه الفريق علي فهمي، بتحية اعزاز وتقدير لرجال الدفاع الجوي المنتشرين على أرض الكنانة، مجددا العهد للرئيس السيسي على أن يظلوا دوما جنود أوفياء يحفظون لمصر هيبتها.
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