أسامواه جيان يرد على انتقاله للأهلي أو الزمالك

أكد أسامواه جيان مهاجم منتخب غانا أنه لم يحدد مصيره بعد رحيله عن فريق قيصري سبور التركي أو الانتقال إلى الأهلي والزمالك.









وأوضح أسامواه جيان أنه يعرف الأهلي والزمالك جيدًا لكن الانتقال إلى أحدهما سيتوقف على شروط التعاقد مع كل فريق خاصة فيما يتعلق بالنواحي.









وأضاف أسامواه جيان :"لم أحدد مصيري الآن فأنا أبحث عن تقديم بصمة في أمم إفريقيا بداية من الفوز على الكاميرون فأنا جاهز لمباراة الكاميرون المصيرية في المجموعة".







