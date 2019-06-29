"تياترو موليير" على خشبة معهد الفنون المسرحية اليوم

"تياترو موليير" عن أشهر كتابات الكاتب الفرنسى جُون بَاتِيسْت بُوكْلَان الملقب بـ"موليير"، دراماتورج محمد على إبراهيم، أشعار إبراهيم عبد الفتاح إيهاب نصر، ألحان مصطفى داغر، سعد ممدوح سعد، وائل طه، استعراضات ريهام أبو سريع، تحت إشراف عميد المعهد ونقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى.

يذكر أن موليير مؤلف كوميدى مسرحى، وشاعر فرنسى، ويُعد أحد أهم أساتذة الكوميديا فى تاريخ الفن المسرحى الأوروبى، قام بتمثيل حوالى 95 مسرحية منها 31 من تأليفه، وتمتاز مسرحياته بالبراعة فى تصوير الشخصيات وبالأخص فى تكوين المواقف والقدرة على الإضحاك، من أشهر مسرحياته: "مدرسة الأزواج"، و"مدرسة الزوجات"، وطرطوف، و"طبيب رغم أنفه" ، والبخيل، و"عدو البشر" .