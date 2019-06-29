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استقرار أسعار اللحو في الأسواق اليوم السبت 29-6-2019

السبت 29/يونيو/2019 - 08:42 ص
استقرار أسعار اللحو في الأسواق اليوم السبت 29-6-2019
اسعار اللحوم
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الفجر الاقتصادي
 
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استقرت أسعار اللحوم في الأسواق، اليوم السبت 29-6-2019، مسجلة نفس معدلاتها السابقة، حيث يخيم الاستقرار على الأسواق منذ فترة؛ نظرًا لتناسب العرض مع الطلب.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار اللحوم تحركًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك؛ نظرًا لزيادة الإقبال على شراء اللحوم. 

وتراوح سعر الكيلو ما بين 110 إلى150 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 130 إلى 160 جنيهًا؛ لتكون محافظة الفيوم الأعلى سعرًا.

وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 100 إلى 150 جنيهًا لتسجل محافظة البحر الأحمر الأعلى سعرًا وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة البحر الأحمر ما بين 100إلى 140 جنيهًا، وسجل كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 120إلى 150جنيهًا، لتكون محافظة البحر الأحمر الأعلى سعرًا
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المزيد عن: عيد الاضحى المبارك سوق اللحوم سعر كيلو اللحوم اليوم السبت 29-6-2019 اسعار اللحوم
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