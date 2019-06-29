استقرار أسعار اللحو في الأسواق اليوم السبت 29-6-2019

استقرت أسعار اللحوم في الأسواق، اليوم السبت 29-6-2019، مسجلة نفس معدلاتها السابقة، حيث يخيم الاستقرار على الأسواق منذ فترة؛ نظرًا لتناسب العرض مع الطلب.





ومن المتوقع أن تشهد أسعار اللحوم تحركًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك؛ نظرًا لزيادة الإقبال على شراء اللحوم.





وتراوح سعر الكيلو ما بين 110 إلى150 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 130 إلى 160 جنيهًا؛ لتكون محافظة الفيوم الأعلى سعرًا.



