مجدي عبد الغني: أزمة عمرو وردة مؤامرة على مصر
السبت 29/يونيو/2019 - 08:28 ص
الفجر الرياضي
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قال مجدي عبد الغني إن أزمة عمرو وردة لاعب منتخب مصر مؤامرة للتغطية على نجاح مصر في تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019.
وقال مجدي عبد الغني في تصريحات تليفزيونية لقناة:
"كل إنسان يخطئ، علينا كبشر أن نتسم بالتسامح والعفو عمن يخطئ، ويجب أن يتم غلق
هذا الملف تمامًا من أجل مصلحة المنتخب المصري ومشواره في البطولة".
وأضاف مجدي عبد الغني: "من خلال ما حققناه
في بطولة أمم إفريقيا على المستوى التنظيمي.. مصر تستطيع أن تنظم كأس العالم 2022 في
حالة سحبه من قطر".
وأوضح عبد الغني أن ما أثير بشأن وجود أزمة أخلاقية
داخل صفوف المنتخب الوطني "مؤامرة" على مصر للتغطية على نجاحها في تنظيم
أمم إفريقيا.
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