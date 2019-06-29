القاهرة أقل حرارة من مدريد.. تعرف على حالة الطقس بمصر والعالم السبت
السبت 29/يونيو/2019 - 06:10 ص
الفجر
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا عن حالة الطقس المتوقعة لليوم السبت على محافظات الجمهورية.
وتتوقع الهيئة أن يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتنشط الرياح الشمالية الغربية على اغلب الانحاء تكون مثيرة الرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء كما تنشط على غرب البحر المتوسط.
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