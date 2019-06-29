لو مسافر أو قادم من الخليج.. تعرف على أسعار العملات العربية اليوم السبت

يشهد الجنيه المصري اليوم السبت، استقرارا أمام العملات العربية، حيث سجل سعر الدينار الكويتي 54.87 جنيه للشراء، و55.21 جنيه للبيع.





وبجسب التعاملات وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فسجل سعر الدرهم الإماراتي بلغ 4.53 جنيه للشراء، و4.56 جنيه للبيع.





وسجل سعر الريال العماني نحو 43.21 جنيه للشراء، و43.55 جنيه للبيع.





وسجل الدينار الأردني نحو 23.42 جنيه للشراء، ونحو 23.66 جنيه للبيع.





وسجل الدينار البحريني نحو 44.10 جنيه للشراء، و44.43 جنيه للبيع.



