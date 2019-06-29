تعرف على تفاصيل ثاني تجربة درامية للمؤلفة إنجي علاء.. ودرة أولى المنضمين للعمل!





تعكف المؤلفة إنجي علاء على كتابة اخر حلقات من مسلسل بلا دليل من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.





وتتولى الإخراج منال الصيفي، فيما تلعب درة زروق بطولة العمل وجاري تسكين باقي الأبطال والمقرر عرضه شهر سبتمبر القادم.





الجدير بالذكر أن أخر تجربة درامية للمؤلفة إنجي علاء كانت تأليف مسلسل لعبة إبليس وآخر رواياتها الأدبية روايتي الأشقر مروان وقانون الكارما.