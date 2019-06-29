تكريم روجينا في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بتونس (فيديو)





نشرت الفنانة روجينا، مقطع مصور عبر صفحتها على موقع تويتر أثناء تكريمها فى المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون فى تونس.





وعبرت روجينا، عن سعادتها الشديدة لحظة تسلمها الجائزة، خلال فعاليات المهرجان.





وعلقت على الفيديو الذي نشرته قائلة:"تكريمى فى المهرجان العربى للاذاعة والتلفزيون فى الدورة20فى(تونس)،، الحمد لله".







