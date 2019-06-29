يوم جديد في الامتحانات.. طلاب الثانوية على موعد مع 3 مواد جدد بعد ساعات

يستعد طلاب الثانوية العامة، بقسميه الأدبي والعلمي، لأداء امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع بعد ساعات قليلة اليوم السبت.

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".