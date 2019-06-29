يوم جديد في الامتحانات.. طلاب الثانوية على موعد مع 3 مواد جدد بعد ساعات
السبت 29/يونيو/2019 - 01:20 ص
الفجر
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يستعد طلاب الثانوية العامة، بقسميه الأدبي والعلمي، لأداء امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع بعد ساعات قليلة اليوم السبت.
ويؤدي امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
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