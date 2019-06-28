"الحرية والتغيير" بالسودان تعلن الموافقة على المقترح الإثيوبي الإفريقي

قوى الحرية والتغيير في السودان، مساء الجمعة، الموافقة على المقترح الإثيوبي الإفريقي المشترك مع تحفظات إجرائية على بعض النقاط.

ويذكر أن أعلنت قوى الحرية والتغيير، يوم الخميس، أنها تسلمت مسودة مقترح للاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي قدمته الوساطة الإفريقية الإثيوبية، وذكرت القوى، في بيان مقتضب على صفحة "تجمع المهنيين السودانيين" في فيسبوك، أنها ستخضع المسودة للدراسة لاتخاذ قرار بشأنها.

ونوّهت قوى الحرية والتغيير، إلى أنها سبق وأن أبدت بعض الملاحظات على إعلان المبادئ الذي قدمته الوساطة في وقت سابق قبل دفعها بمقترحها الجديد.

ونقلت مصادر أن المقترح المشترك من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، والذي تسلمه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير يوم الخميس هو ذات المقترح السابق مع بعض التعديلات.