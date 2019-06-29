أسامة كمال: "30 يونيو" لا تقل أهمية عن حرب أكتوبر في المشاعر

تحدث الإعلامي أسامة كمال، عن ثورة 30 يونيو وعزل المصريين لمحمد مرسي والإخوان من حكم البلاد، مع قرب اقتراب ذكرى الثورة.





وقال "كمال"، خلال تقديمه برنامجه مساء DMC، المذاع على فضائية "DMC" اليوم الجمعة، أن نزول المصريين فى 30 يونيو، لعزل الإخوان تذكره بمشاركة المصريين في حرب أكتوبر1973، مشيرا إلى أن 30 يونيو هو اليوم الذي تم فيه حظر جماعة الإخوان بقرار شعبي وليس بحكم محكمة.





وأضاف: "هذا اليوم تصنفت فيه جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، وهو اليوم الذي تجمعت فيه قلوب المصريين، والجميع شعر فيه بكلمة نموت نموت وتحيا مصر".



