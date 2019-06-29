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أسامة كمال: "30 يونيو" لا تقل أهمية عن حرب أكتوبر في المشاعر

السبت 29/يونيو/2019 - 03:23 ص
أسامة كمال: 30 يونيو لا تقل أهمية عن حرب أكتوبر في المشاعر
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داليا الحسين
 
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تحدث الإعلامي أسامة كمال، عن ثورة 30 يونيو وعزل المصريين لمحمد مرسي والإخوان من حكم البلاد، مع قرب اقتراب ذكرى الثورة.

وقال "كمال"، خلال تقديمه برنامجه مساء DMC، المذاع على فضائية "DMC" اليوم الجمعة، أن نزول المصريين فى 30 يونيو، لعزل الإخوان تذكره بمشاركة المصريين في حرب أكتوبر1973، مشيرا إلى أن 30 يونيو هو اليوم الذي تم فيه حظر جماعة الإخوان بقرار شعبي وليس بحكم محكمة.

وأضاف: "هذا اليوم تصنفت فيه جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، وهو اليوم الذي تجمعت فيه قلوب المصريين، والجميع شعر فيه بكلمة نموت نموت وتحيا مصر".

وتابع: "المشاعر الوطنية والانتماء للوطن في 30 يونيو لم تقل عن حرب أكتوبر، الفرق أن تحرك الشعب لم يكن بأمر من شخص، الشعب كان يتحرك دون قيادة من أجل أن يكون لا للإخوان، لأن الذي كان يحكم مصر لم يكن رئيس، ولكن الذي كان يحكم جماعة شاهد منها المصريين بدايات سقوط الدولة المصرية".
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المزيد عن: أسامة كمال أخوان أخبار مصر 3 يونيو
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