أنجلينا جولي تبدأ تصوير Those Who Wish Me Dead

بدأت النجمة الكبيرة أنجلينا جولي تصوير فيلمها الجديد Those Who Wish Me Dead، بأحد مواقع التصوير الخارجية بمدينة نيو ماكسيكو.

وظهرت جولي في اللقطات الأولى من موقع التصوير مغطاة بالدماء، وترتدي زي عسكري مما يوحي بأن أحداث الفيلم ستدور في إطار أكشن كعادة أفلام أنجلينا.

وتستعد أنجلينا جولي للاحتفال بطرح فيلمها الجديد "ماليفسنت" مع النجمة الشابة إيل فانينج من إنتاج شركة ديزني خلال شهر يوليو القادم.