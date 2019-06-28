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الأرصاد تكشف سبب تعرض أوروبا لـ موجة حارة

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:47 م
الأرصاد تكشف سبب تعرض أوروبا لـ موجة حارة
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هدى عبدالرازق
 
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كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، سبب تعرض أوروبا لموجة حارة، والتي تسببت في وفاة 3 أشخاص.

وأوضح "عبد العال"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن مصر وأوروبا متأثران بمنخفض الهند الموسمي، وهو المتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بهذا الشكل.

وأشار إلى أن فصل الصيف بدأ رسميًا في مصر، ومستمر حتى شهر سبتمبر، منوهًا بأن مصر ترتفع فيها نسبة الرطوبة أكثر من درجات الحرارة، وهو ما يشعرنا بحرارة الطقس.
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