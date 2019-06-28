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الجيش الليبي: أصدرنا أوامر بالقبض على جميع الأتراك في ليبيا

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:03 م
الجيش الليبي: أصدرنا أوامر بالقبض على جميع الأتراك في ليبيا
أحمد المسماري
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وكالات
 
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قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، اليوم الجمعة، أن الجيش أصدر أوامر بالقبض على جميع الأتراك في ليبيا.

وقال المسماري في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الجمعة: "هنالك تدخل تركي قطري لصالح الميليشيات في طرابلس من الجو والبحر والبر "،  مضيفا "سنسقط مشروع تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا". 

وأضاف: "تركيا وفرت غطاء جويا بطائرات مسيرة خلال اقتحام الميليشيات مدينة غريان".

وتابع: "الأهداف التركية في ليبيا تعتبر أهدافا معادية"، مضيفا: "أصدرنا أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية، سنستهدف أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا. 

كما أصدر الجيش الليبي أوامر بحظر رحلات الطيران من أي مطار ليبي إلى تركيا.

وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من أبريل الماضي إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن ما أسماها "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ "الانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015".

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