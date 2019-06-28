خبير اقتصادي: الحرب التجارية من أبرز ملفات جلسات قمة العشرين
الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:24 م
داليا الحسين
Advertisements
Advertisements
قال عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن قمة العشرين تنعقد وسط تحديات اقتصادية كبيرة في العالم، مشيرًا إلى أن الملف الإيراني والحرب الاقتصادية من أبرز الملفات التي تسيطر على جلسات قمة العشرين.
وأوضح " السيد "، خلال حواره ببرنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن هناك حرب أمريكية- صينية، وهي حرب تكسير للعظام، مشيرا إلى أن أمريكا والصين يفرضان رسوم جمركية.
ونوه إلى الولايات المتحدة تحارب شركة تمثل رقم 2 على مستوى البرمجيات في العالم.
وتابع الخبير الاقتصادي: "من جهة أخرى هناك حرب أمريكا لإيران على مستوى السياسة، كما أن إيران ترد بالتعدي على ناقلات نفط، لافتا إلى أن الاقتصاد العالمي حقق نسبة نمو حوالي 2.9% في عام 2018 بينما متوقع في عام 2019 نحو 3.2%.
وأوضح " السيد "، خلال حواره ببرنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن هناك حرب أمريكية- صينية، وهي حرب تكسير للعظام، مشيرا إلى أن أمريكا والصين يفرضان رسوم جمركية.
ونوه إلى الولايات المتحدة تحارب شركة تمثل رقم 2 على مستوى البرمجيات في العالم.
وتابع الخبير الاقتصادي: "من جهة أخرى هناك حرب أمريكا لإيران على مستوى السياسة، كما أن إيران ترد بالتعدي على ناقلات نفط، لافتا إلى أن الاقتصاد العالمي حقق نسبة نمو حوالي 2.9% في عام 2018 بينما متوقع في عام 2019 نحو 3.2%.
Advertisements
- النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يتباطأ أكثر من المتوقع
- انطلاق قمة قادة العشرين في عاصمة الأرجنتين
- "تعزيز إدماج المرأة في الاقتصاد".. كل ما تود معرفته عن "قمة العشرين"
- ترامب ينهي 2018 وسط تراجع للدعم من جانب الكونجرس
- خبير علاقات دولية: الهجوم على معبر النفط تهديد للأمن الاقتصادي العالمي (فيديو)
- المبعوث الأمريكي للأمم المتحدة: سياستنا تهدف للتفاوض مع إيران
- "قمة العشرين" الفرصة الأخيرة لقادة العالم قبل إندلاع "حروب اقتصادية"
- كيف تستفيد مصر من مشاركة السيسي بـ"قمة العشرين" اقتصاديا؟
- خبير اقتصادي: الدول الاقتصادية الكبرى تسعى للتعرف على تجربة مصر آخر 5 سنوات