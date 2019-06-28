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خبير اقتصادي: الحرب التجارية من أبرز ملفات جلسات قمة العشرين

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:24 م
خبير اقتصادي: الحرب التجارية من أبرز ملفات جلسات قمة العشرين
عبد المنعم السيد- الخبير الاقتصادي
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داليا الحسين
 
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قال عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن قمة العشرين تنعقد وسط تحديات اقتصادية كبيرة في العالم، مشيرًا إلى أن الملف الإيراني والحرب الاقتصادية من أبرز الملفات التي تسيطر على جلسات قمة العشرين.

وأوضح " السيد "، خلال حواره ببرنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن هناك حرب أمريكية- صينية، وهي حرب تكسير للعظام، مشيرا إلى أن أمريكا والصين يفرضان رسوم جمركية.

ونوه إلى الولايات المتحدة تحارب شركة تمثل رقم 2 على مستوى البرمجيات في العالم.

وتابع الخبير الاقتصادي: "من جهة أخرى هناك حرب أمريكا لإيران على مستوى السياسة، كما أن إيران ترد بالتعدي على ناقلات نفط، لافتا إلى أن الاقتصاد العالمي حقق نسبة نمو حوالي 2.9% في عام 2018 بينما متوقع في عام 2019 نحو 3.2%.
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