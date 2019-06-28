سجل الآن عبر ca.gov.sa | رابط التسجيل في الدفعة 21 من حساب المواطن|شروط الأهلية في حساب المواطن| نتائج الأهلية للدورة 20

يعد حساب المواطن واحدًا من أبرز البرامج الكثيرة التي تُقدمها الحكومة السعودية للمواطنين، وذلك لمواجهة غلاء المعيشة والسلع والمحروقات كالبنزين وإلخ، وتهدف المملكة من خلال برنامج حساب المواطن الدفعة 20 من حساب المواطن لتحقيق رؤية المملكة في العام 2020، رابط التسجيل في الدفعة 21 من حساب المواطن السعودي، حيث يهدف إلي تقديم العديد من الإصلاحات الإقتصادية لتحقيق التوازن الإقتصادي والمالي، حيث أعلن برنامج حساب مواطن السعودي، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 20 لشهر يوليو.

رابط التسجيل في الدفعة 21 من حساب المواطن

– النقر على أيقونة تسجيل جديد.

– إدخال البيانات الخاصة بالمستخدم ( تاريخ الميلاد - رمز التحقق - رقم الجوال - رقم الهوية الوطنية).

– انقر على أيقونة تسجيل، ويجب ربط الحساب بالجوال والحساب البنكي ليتم إرسال رسالة تأكيد التسجيل.

شروط الأهلية من حساب المواطن السعودي

- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.





- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.





- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.





- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.





- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.





- وكان حساب المواطن أعلن أنه تم بإيداع الدفعة 19 من حساب المواطن، لمن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق، وقد أكد البرنامح على أنه سوف يتم صرف الدعم بشك دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع .