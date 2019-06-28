حفل علي الحجار كامل العدد في الجامعة الأمريكية بحضور خالد النبوي (صور)

أحيا النجم علي الحجار، مساء اليوم حفل غنائي كبير يقف فيه لأول مرة علي خشبة مسرح قاعة ايوارت التذكارية بمقر الجامعة الأمريكية بوسط البلد.





قدم الحجار عدد كبير من الأغاني الخاصة به منها من غير متتكلمي وتتر مسلسل المال والبنون ووعدي وياطالع الشجرة والزين والزينة وليه الطريق وذلك بحضور عدد كبير من الجمهور والشخصيات العامة من بينهم الفنان خالد النبوي.





جدير بالذكر أن الحجار أحيا مؤخرا حفل غنائي ضمن المهرجان الصيفي بدار الأوبرا المصرية.



