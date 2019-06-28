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خطوة وحيدة تفصل دي ليخت عن الإنتقال إلى يوفنتوس

الجمعة 28/يونيو/2019 - 08:56 م
خطوة وحيدة تفصل دي ليخت عن الإنتقال إلى يوفنتوس
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عمر عبدالعزيز
 
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يواصل بافيل نيدفيد وفابيو باراتيسي مسؤولي نادي يوفنتوي الإيطالي العمل من أجل حسم صفقة التعاقد مع ماتياس دي ليخت، قائد ومدافع أياكس أمستردام الهولندي، ويبدو الاتفاق تم التوصل له بين اليوفي واللاعب من خلال وكيله مينو رايولا.

لكن لا زال يبقى الحسم الآن مع نادي أياكس امستردام، حيث تشير المصادر إلى أن الاتفاق يقضي بنيل دي ليخت راتب باجمالي 12 مليون يورو (والحديث هنا عن 8 ملايين ثابتة مع مكافآت سهلة بـ 4 ملايين) وعلى وجود شرط جزائي يبلغ 150 مليون يورو (التي تبدو الآن عالية لكن مع مر السنين لن تكون كذلك)، ومع عمولة لرايولا.

والآن سيكون اليوفي قادر على تقديم عرضه لأياكس والقيمة المتداولة تدور على حوالي 75 مليون يورو، كما تشير "سكاي سبورت" الإيطالية، إلى أن نقطة وجود الشرط الجزائي التي قبلها اليوفي كانت حاسمة والتي لا يريدها الفرنسيين.
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