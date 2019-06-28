خطوة وحيدة تفصل دي ليخت عن الإنتقال إلى يوفنتوس
الجمعة 28/يونيو/2019 - 08:56 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
يواصل بافيل نيدفيد وفابيو باراتيسي مسؤولي نادي يوفنتوي الإيطالي العمل من أجل حسم صفقة التعاقد مع ماتياس دي ليخت، قائد ومدافع أياكس أمستردام الهولندي، ويبدو الاتفاق تم التوصل له بين اليوفي واللاعب من خلال وكيله مينو رايولا.
لكن لا زال يبقى الحسم الآن مع نادي أياكس امستردام، حيث تشير المصادر إلى أن الاتفاق يقضي بنيل دي ليخت راتب باجمالي 12 مليون يورو (والحديث هنا عن 8 ملايين ثابتة مع مكافآت سهلة بـ 4 ملايين) وعلى وجود شرط جزائي يبلغ 150 مليون يورو (التي تبدو الآن عالية لكن مع مر السنين لن تكون كذلك)، ومع عمولة لرايولا.
والآن سيكون اليوفي قادر على تقديم عرضه لأياكس والقيمة المتداولة تدور على حوالي 75 مليون يورو، كما تشير "سكاي سبورت" الإيطالية، إلى أن نقطة وجود الشرط الجزائي التي قبلها اليوفي كانت حاسمة والتي لا يريدها الفرنسيين.
Advertisements
المزيد عن: وكيل دي ليخت صفقات يوفنتوس اياكس ويوفنتوس انتقال دي ليخت
- 150 مليون يورو تحسم صفقتي برشلونة وتجعله فريق لا يقهر
- أياكس يحدد سعر بيع نجمي الفريق
- مخطط يوفنتوس الجديد لخطف صفقة الموسم من برشلونة
- برشلونة يخطف "دي ليخت" من على بوابة ريال مدريد
- عمولة رايولا تقرب دي ليخت من برشلونة
- 3 أندية تهدد برشلونة في صفقة دي ليخت
- صحفي شهير: يوفنتوس نجح في حسم صفقة دي ليخت
- الكشف عن سبب تعقد انتقال دي ليخت إلى برشلونة
- صفقة برشلونة الكبري تتبخر على يد السيدة العجوز
- يوفنتوس يوجه صفعة قوية إلى برشلونة المُنهار