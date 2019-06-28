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السفارة الأمريكية بقطر تحتفل بيوم المثليين

الجمعة 28/يونيو/2019 - 08:53 م
السفارة الأمريكية بقطر تحتفل بيوم المثليين
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وكالات
 
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احتفلت السفارة الأمريكية في قطر، بيوم المثليين، إذ رفع مبنى السفارة في الدوحة العلم الذي يشير لمثلي الجنس.

وأكد بعض النشطاء، أن السفارة الأمريكية لم تقيم أي اعتبار لوجودها في دولة إسلامية عربية، ما يؤشر إلى ضعف شخصية النظام القطري الذي لم تحترمه السفارة الأمريكية.

كانت قطر قد أعلنت السماح للشواذ والمثليين جنسيا بأن يمارسوا طقوسهم بدون تمييز، في كأس العام 2022.

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