وزير الخارجية الإيطالي يشدد على أهمية دور "حفتر" في أي حوار ليبي
الجمعة 28/يونيو/2019 - 08:29 م
أسماء العزب
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شدد وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، مساء الجمعة، على أهمية دور قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في أي حوار ليبي.
ورأى وزير الخارجية الإيطالي أن المشير خليفة حفتر لا يزال أحد رواد السيناريو الليبي، وهو محاور أساسي.
وذلك رداً على سؤال حول ما إذا كان قد لوحظ تغيير في موقف الإمارات ومصر تجاه حفتر.
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