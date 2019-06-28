عكاشة عن أداء منتخب مصر: "ضغطي ارتفع.. وأجيري فاشل"
الجمعة 28/يونيو/2019 - 08:41 م
هدى عبدالرازق
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انتقد الإعلامي توفيق عكاشة، أداء المنتخب الوطني لكرة القدم، مضيفًا: "أنا ضغطي ارتفع بعد مباراة مصر والكونفو.. ووصل الضغط إلى 170".
وشن "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، هجومًا حادا على مدرب المنتخب المكسيكي أجيري، واصفًا إياه بـ أفشل مدرب في العالم، مضيفًا أن المنتخب المصري يلعب دون مدرب.
وأضاف أن الحكومة ليست من أتت بهذا المدرب، ولكن اتحاد كرة القدم، معقبًا أن اتحاد الكرة المصري لديه أهواء شخصية.
وشن "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، هجومًا حادا على مدرب المنتخب المكسيكي أجيري، واصفًا إياه بـ أفشل مدرب في العالم، مضيفًا أن المنتخب المصري يلعب دون مدرب.
وأضاف أن الحكومة ليست من أتت بهذا المدرب، ولكن اتحاد كرة القدم، معقبًا أن اتحاد الكرة المصري لديه أهواء شخصية.
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