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قرينة السيسى تنشر صورا لاستقبالها سيدة بوروندى الأولى

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:22 م
قرينة السيسى تنشر صورا لاستقبالها سيدة بوروندى الأولى
صورة من اللقاء
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نشرت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس، صورًا لاستقبالها السيدة دينيس نكورونزيزا، سيدة بوروندى الأولى، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت قرينة الرئيس: "على مدار ثلاثة أيام، سعدت كثيراً باستقبال ومصاحبة السيدة دينيس نكورونزيزا، سيدة بوروندي الأولى، خلال زيارتها الرسمية الأولى لمصر، وقد أسعدني اهتمام وحرص سيادتها للتعرُّف على التجربة المصرية في مجال دعم وتمكين المرأة، وتفقّدها للعديد من المشروعات ذات الصلة، فضلاً عن جهودها الشخصية الرائدة في هذا المجال، وما لمسته من فهم عميق ورغبة حقيقية للنهوض بأوضاع المرأة، في بوروندي وأفريقيا على وجه الخصوص".

واختتمت السيدة انتصار السيسي: "أتمنى مزيداً من النجاح للسيدة دينيس، والتقدّم لها ولشعب بوروندي الصديق والشقيق، وأرجو أن تكون زيارتها هي البداية لمزيد من الزيارات والتعاون المثمر والإيجابي بيننا". 

قرينة السيسى تنشر صورا لاستقبالها سيدة بوروندى الأولى
قرينة السيسى تنشر صورا لاستقبالها سيدة بوروندى الأولى
قرينة السيسى تنشر صورا لاستقبالها سيدة بوروندى الأولى
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