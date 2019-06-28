"الأوقاف": وقف إمام مسجد الرحمن بالأقصر عن العمل
الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:18 م
محمود الجلاد
Advertisements
Advertisements
قررت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، وقف الشيخ عبد الله يوسف فهيم إمام مسجد الرحمن بالأقصر عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وذلك لخروجه على موضوع خطبة الجمعة، وتطرقه إلى أمور لا علاقة لها بموضوع بالخطبة.
وكانت قد حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان «من مظاهر العظمة في الشريعة الإسلامية السماحة والتيسير»، ليتم تعميمها في جميع مساجد الوزارة.
وطالبت الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضوابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، مؤكدة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مُحذرةً من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
وأكدت أن السماحة خُلق أصيل في ديننا وفي ثقافتنا وفي تكويننا وفطرتنا، وجيناتنا الوراثية، ويؤكدها كتاب ربنا -عزوجل- والسنة النبوية الشريفة.
Advertisements
المزيد عن: وزارة الاوقاف محافظة الاقصر خطبة الجمعة استبعاد امام مسجد
- الأوقاف: "خطورة التكفير والفتوى بدون علم" موضوع خطبة الجمعة اليوم
- "الأوقاف": خطبة الجمعة المقبلة بعنوان" قيمة العمل في الإسلام"
- "تحويل القبلة دروس وعبر" موضوع خطبة الجمعة بمساجد الجمهورية
- الأوقاف: "حرمة الاعتداء والتخريب" موضوع خطبة الجمعة المقبلة
- "الأوقاف": خطبة الجمعة المقبلة عن "حجة الوداع"
- الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "الإسلام دين الإنسانية"
- "الأوقاف" تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة.. وتطالب الأئمة بالالتزم
- "الأوقاف" تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة: استبعاد أي خطيب لا يلتزم
- "الأوقاف": خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "صلة الرحم"
- سامي العسالة يؤدي خطبة الجمعة المقبلة بمسجد التلفزيون