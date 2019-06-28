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"الأوقاف": وقف إمام مسجد الرحمن بالأقصر عن العمل

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:18 م
الأوقاف: وقف إمام مسجد الرحمن بالأقصر عن العمل
وزارة الأوقاف - صورة أرشيفية
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محمود الجلاد
 
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قررت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، وقف الشيخ  عبد الله يوسف فهيم إمام مسجد الرحمن بالأقصر عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وذلك لخروجه على موضوع خطبة الجمعة، وتطرقه إلى أمور لا علاقة لها  بموضوع بالخطبة.

وكانت قد حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان «من مظاهر العظمة في الشريعة الإسلامية السماحة والتيسير»، ليتم تعميمها في جميع مساجد الوزارة.

وطالبت الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضوابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، مؤكدة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مُحذرةً من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وأكدت أن السماحة خُلق أصيل في ديننا وفي ثقافتنا وفي تكويننا وفطرتنا، وجيناتنا الوراثية، ويؤكدها كتاب ربنا -عزوجل- والسنة النبوية الشريفة.
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المزيد عن: وزارة الاوقاف محافظة الاقصر خطبة الجمعة استبعاد امام مسجد
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