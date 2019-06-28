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مع اقتراب نيمار وجريزمان.. سوق انتقالات برشلونة ينبض بالحياة

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:09 م
مع اقتراب نيمار وجريزمان.. سوق انتقالات برشلونة ينبض بالحياة
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عمر عبدالعزيز
 
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أشادت تقارير صحفية إيطالية، بتحركات نادي برشلونة الإسباني، من اجل تدعيم صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن سوق برشلونة ينبض بالحياة، حيث أن النادي الكاتالوني بدأ يعمل بالتوازي على مسارين، هذا الصيف.

ويعد النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، ونيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي هما محور اهتمام البارسا خلال الصيف الحالي.

مع العلم ان باريس سان جيرمان خفض سعر نيمار إلى 222 مليون يورو، وبالنسبة لجريزمان هناك مفاوضات جارية مع اتليتيكو للتوصل إلى اتفاق ودي.
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