"أرقام قياسية".. قناة السويس: 173 سفينة تعبر المجرى الملاحي في 3 أيام

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، عن أن حركة السفن العابرة للقناة سجلت رقما قياسيا في الأعداد والحمولات خلال ثلاثة أيام، حيث بلغ عدد السفن العابرة خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، 173 سفينة بإجمالي حمولات 11 مليونا و800 ألف طن بمتوسط عبور يومي 58 سفينة ومتوسط حمولات يومي بلغ 3 ملايين و900 ألف طن.





وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الجمعة، أن القناة شهدت اليوم عبور 67 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت 5 ملايين و300 ألف طن، وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 30 سفينة بإجمالي حمولات مليونا و900 ألف طن على رأسها سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة "MURCIA MAERSK " وهي من أكبر سفن الحاويات في العالم وحمولتها 221 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورة.





فيما بلغ عدد السفن القادمة من الجنوب 37 سفينة بإجمالي حمولات 3 ملايين و400 ألف طن على رأسها سفينة الحاويات العملاقة "OOCL GERMANY" التي ترفع علم هونج كونج وهي من أكبر سفن الحاويات في العالم وحمولتها 220 ألف طن قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى المملكة المتحدة.