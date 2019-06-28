ريال سوسييداد يتعاقد مع نجم ريال مدريد الشاب

أشارت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الشاب مارتن أوديجارد، لاعب ريال مدريد الإسباني المُعار، سيلعب خلال الموسم القادم مع ريال سوسيداد.





وذكرت صحيفة "ماركا" أنه سيصبح أوديجارد قريباً لاعباً لريال سوسيداد، فقد توصل النادي الباسكي إلى اتفاق مع ريال مدريد لاستعارة النرويجي لعامين، وفي الوقت نفسه، فإن ريال مدريد سيمدد عقد الشاب الواعد حتى عام 2023.



