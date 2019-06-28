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ريال سوسييداد يتعاقد مع نجم ريال مدريد الشاب

الجمعة 28/يونيو/2019 - 05:49 م
ريال سوسييداد يتعاقد مع نجم ريال مدريد الشاب
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عمر عبدالعزيز
 
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أشارت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الشاب مارتن أوديجارد، لاعب ريال مدريد الإسباني المُعار، سيلعب خلال الموسم القادم مع ريال سوسيداد.

وذكرت صحيفة "ماركا" أنه سيصبح أوديجارد قريباً لاعباً لريال سوسيداد، فقد توصل النادي الباسكي إلى اتفاق مع ريال مدريد  لاستعارة النرويجي لعامين، وفي الوقت نفسه، فإن ريال مدريد سيمدد عقد الشاب الواعد حتى عام 2023.

وكانت رغبة اللؤلؤة الشابة حاسمة بهذه الصفقة، فهو فضل اللعب مع ريال سوسيداد على ليفركوزن الألماني، والان بمجرد موافقة اللاعب على شروط الاعارة، يبقى إغلاق الاتفاق بين الناديين والاعلان الرسمي.
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