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قوات الاحتلال تقمع مسيرة سلمية غرب رام الله

الجمعة 28/يونيو/2019 - 05:34 م
قوات الاحتلال تقمع مسيرة سلمية غرب رام الله
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وكالات
 
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قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة قرية نعلين غرب مدينة رام الله، الأسبوعية السلمية المناهضة للجدار والاستيطان، مما أسفر عن اصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق.

وذكرت مصادر محلية في القرية أن جنود الاحتلال أطلقوا الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.
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المزيد عن: مسيرة قوات قمع رام الله الاحتلال الاسرائيلي
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