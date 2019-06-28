نشرة أخبار السادسة.. "السيسي" يلتقي أنجيلا ميركل‎ على هامش قمة العشرين

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ إيران تقدم شكوى رسمية لمجلس الأمن بسبب "اختراق" طائرة مسيرة أمريكية، وزير الخارجية يبحث مع نظيره الياباني التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية.

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الياباني التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية

صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري التقى اليوم وزير الخارجية الياباني "تارو كونو"، وذلك على هامش مشاركته في أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.

"المشاط" تشارك بمؤتمر الاستثمار ضمن فعاليات المعرض الاقتصادي الصيني الأفريقي الاًول

مثلت مصر، اليوم ، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في مؤتمر الاستثمار المقام في الصين خلال فعاليات انعقاد المعرض التجاري الاقتصادي الافريقي الصيني الأول الذي يُقام خلال الفترة من 27 الي 29 يونيو الجاري في مدينة تشانغشا عاصمة اقليم هونان بجمهورية الصين الشعبية .

مثلت مصر، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في مؤتمر الاستثمار المقام في الصين خلال فعاليات انعقاد المعرض التجاري الاقتصادي الافريقي الصيني الأول الذي يُقام خلال الفترة من 27 الي 29 يونيو الجاري في مدينة تشانغشا عاصمة اقليم هونان بجمهورية الصين الشعبية .

الرئيس السيسي يلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل‎

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين باليابان.

الأمن التونسي يلقي القبض على خلية إرهابية

ألقت قوات الأمن بمحافظة بنزرت شمال تونس، اليوم الجمعة، القبض على عناصر خلية إرهابية مكونة من أربعة أشخاص بايعت تنظيم داعش الإرهابي وتؤيد العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس يوم أمس الخميس، واستهدفت القوات الأمنية والعسكرية التونسية.

إيران تقدم شكوى رسمية لمجلس الأمن بسبب "اختراق" طائرة مسيرة أمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها قدمت شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن حادث "اختراق" الطائرة المسيرة الأمريكية الأجواء الجوية لإيران قبل نحو أسبوع.