الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة مع ترقب اجتماع بين رئيسي أمريكا والصين

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع متواضع، اليوم الجمعة، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل اجتماع محوري بين الولايات المتحدة والصين قد يحدد نتيجة نزاعهما التجاري الممتد.





وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 79.35 نقطة بما يعادل 0.30 بالمئة ليفتح عند 26605.93 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 8.02 نقطة أو 0.27 بالمئة مسجلا 2932.94 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 21.01 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 7988.76 نقطة.