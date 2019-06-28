الليلة.. أسامة كمال يفتح ملف قمة العشرين باليابان بمساء DMC

يناقش الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج مساء DMC اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة، أسباب مشاركة مصر في قمة العشرين باليابان، وما هى الفوائد التى تكتسبها مصر من المشاركة فى المنتديات السياسية والاقتصادية الدولية، ومن هم المشاركين المرشحين لشراكات اقتصادية مع مصر، وكيف دارت المناقشات فى القمة الصينية الإفريقية المصغرة؟.





ويحلل الفقرة مع أسامة كمال في الاستديو كل من د. أشرف سنجر عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، والسفيرة هاجر الاسلامبولي مساعد وزير الخارجية الأسبق، ود. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية.



