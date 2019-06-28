ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الليلة.. أسامة كمال يفتح ملف قمة العشرين باليابان بمساء DMC

الجمعة 28/يونيو/2019 - 04:18 م
الليلة.. أسامة كمال يفتح ملف قمة العشرين باليابان بمساء DMC
الإعلامي أسامة كمال
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يناقش الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج مساء DMC اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة، أسباب مشاركة مصر في قمة العشرين باليابان، وما هى الفوائد التى تكتسبها مصر من المشاركة فى المنتديات السياسية والاقتصادية الدولية، ومن هم المشاركين المرشحين لشراكات اقتصادية مع مصر، وكيف دارت المناقشات فى القمة الصينية الإفريقية المصغرة؟.

ويحلل الفقرة مع أسامة كمال في الاستديو  كل من د. أشرف سنجر عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، والسفيرة هاجر الاسلامبولي مساعد وزير الخارجية الأسبق، ود. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. 

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
تونس
-
x
16:30
-
مالي
المغرب
-
x
19:00
-
ساحل العاج
جنوب افريقيا
-
x
22:00
-
ناميبيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
0
x
انتهت
0
باراجواي
فنزويلا
-
x
21:00
-
الأرجنتين