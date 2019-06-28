ترامب يشيد بالعلاقات الجيدة مع بوتين خلال قمة مجموعة العشرين

صرح دونالد ترامب، اليوم، خلال قمة مجموعة العشرين بصداقته مع زعماء، منهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي مازحه بدعابة ذات مغزى.

وقبيل الصورة التقليدية لزعماء دول مجموعة العشرين، صعد ترامب إلى الدرج وهو يسير إلى جانب بوتين، متبادلاً معه أطراف الحديث ومربتاً على ظهره.

وبعد ذلك، ألقى ترامب دعابة على صلة باتهام روسيا بالتدخل الروسي في الانتخابات التي أوصلته للسلطة، فيما تتواصل التحقيقات البرلمانية في الولايات المتحدة حول علاقات حملة الرئيس الجمهوري الانتخابية في عام 2016 مع روسيا.

وجلس ترامب وبوتين جنباً إلى جنب أمام الصحفيين قبل لقائهما الثنائي. وسئل ترامب عما إذا كان سيطلب من نظيره الروسي عدم التدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2020، التي ترشح إليها ترامب رسمياً.

فاستدار ترامب حينها نحو بوتين وعلى وجهه ابتسامة ساخرة، وقال له "لا تدخل في الانتخابات أيها الرئيس"، ثم كرر "لا تدخّل"، ملوحاً بسبابته. فابتسم بوتين، وهو يسمع الترجمة.

وخلال لقائه الأخير مع نظيره الروسي في فنلندا في يوليو 2018، تعرض ترامب لانتقادات شديدة في الولايات المتحدة حيث اعتبر أنه اعتمد لهجة تصالحية للغاية.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة لحضور احتفالات يوم النصر في التاسع من مايو في موسكو العام المقبل.

وأبلغ بيسكوف الصحفيين أن رد فعل ترامب كان إيجابيا وأن الزعيمين اللذين اجتمعا على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان ناقشا الحد من انتشار الأسلحة والوضع في سوريا والعلاقات مع الصين والعوامل التي تقيد التبادل التجاري بين البلدين.